"Teil der Lösung sein"

„Großes Unrecht“

„Die ganze Dramatik der Erderhitzung wär noch nicht so offensichtlich wie heute, als die ersten Planungen für die Tunnelspinne gemacht wurden. Die Pro-Argumente können so heute aber nicht mehr gelten. Das Festhalten an der Tunnelspinne würde ein großes Unrecht an unseren Kindern und Enkelkindern bedeuten.“ Barbara Feurstein (rechts), Eltern für Enkelkinder