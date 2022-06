Durchfahrtverbot: So kontrolliert die Polizei

Die Polizei führt bei den Autobahnabfahrten immer wieder Kontrollen durch. So wird überprüft, ob sich Autofahrer an die Verordnung halten.

Vertreter von Land, Stadt und ASFINAG haben sich auf ein Maßnahmenpaket gegen die aktuelle G7-Stauproblematik in und um Bregenz verständigt. Um den massiven Ausweichverkehr zu unterbinden, gibt es ein zeitlich befristetes Durchfahrverbot: Es ist verboten, in Wolfurt bzw. Bregenz von der A14 abzufahren. Ausgenommen ist Zielverkehr. Auch Strafen zwischen 50 und 100 Euro sind möglich.

Immer wieder Kontrollen



Die Polizei kontrolliert die Einhaltung. Die Kontrollen seien bereits gestartet, so die Auskunft der Polizei gegenüber VOL.AT. Einsatzkräfte seien immer wieder bei den Autobahnabfahrten vor Ort. Man wolle Nachdruck verleihen, dass überwacht werde, verdeutlicht Peter Rüscher von der Landesverkehrsabteilung.

Verkehr und abfahrende Fahrzeuge würden beobachtet, auch zu Kontrollen könne es allenfalls kommen, erklärt Rüscher. Die Kontrolltätigkeit hänge allerdings auch von der Verkehrsentwicklung und Verkehrsbelastung auf der Autobahn ab. Am Mittwoch sei die Situation etwa schon viel besser als Tage davor gewesen, so die Polizei gegenüber VOL.AT.

Lokalaugenschein in Bregenz

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Donnerstagnachmittag lief alles reibungslos ab. Auch der Stau hielt sich in Grenzen. Von den kontrollierten Autofahrern – teils mit Vorarlberger, teils mit deutschem Kennzeichen – gaben alle an, nach Bregenz zu müssen. Die Kontrollen durch zwei Polizisten gingen rasch vonstatten. Auch schienen die Autofahrer über das Durchfahrverbot Bescheid zu wissen.