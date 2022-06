Maßnahmenpaket gegen Stau um Bregenz vereinbart

Ein Durchfahrtverbot für Fahrzeuge, die in Wolfurt bzw. Bregenz von A 14 abfahren, soll Ausweichverkehr unterbinden – Der LKW-Verkehr wird nach Pfändertunnel aufgefächert.

Auf ein Maßnahmenpaket gegen die aktuelle Stauproblematik in und um Bregenz haben sich am Dienstagnachmittag Vertreter von Land, Stadt Bregenz und ASFINAG verständigt. Um den massiven Ausweichverkehr zu unterbinden, soll Fahrzeugen, die in Wolfurt bzw. Bregenz von der Rheintal/Walgau Autobahn A14 abfahren, die Durchfahrt durch die Landeshauptstadt verboten werden. Nicht betroffen ist lediglich der Zielverkehr. Die entsprechenden Verordnungen seitens der Stadt Bregenz und der BH Bregenz liegen bereits vor. Für das von der BH Bregenz verordnete Durchfahrtverbot werden noch am Mittwoch die nötigen Hinweis- und Zusatztafeln angebracht.