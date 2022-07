Droht jetzt auch Flughafen-Chaos in der Schweiz?

Auch in der Schweiz läuft das Flughafen-Personal auf Anschlag. Kommt es jetzt auch hier zu einem totalen Reise-Chaos?

Im Flugverkehr ist die Lage aktuell äußerst angespannt. Seit mehreren Wochen kommt es an großen Flufhägen immer wieder zu langen Wartezeiten, Verspätungen oder die Flüge fallen komplett aus. Der Grund: Zu wenig Personal, das Flughafen-Personal ist am Anschlag. Auch in der benachbarten Schweiz könnte es deshalb schon bald zu Chaos kommen.