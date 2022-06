Schweizer Luftraum gesperrt

Aufgrund einer technischen Störung dürfen derzeit keine Flugzeuge in Zürich landen oder abheben.

Update I.: Der Flughafen Zürich schreibt auf Twitter: "Wir erwarten, dass der Flugbetrieb vor dem Mittag in reduzierter Kapazität wieder hochgefahren wird. Das Check-in läuft am Flughafen Zürich. Wir empfehlen Passagieren, vor der Abfahrt an den Flughafen Zürich die Informationen der Airline zu beachten."

Flughafen Zürich: Boarding gestoppt

Luftraum über der Schweiz ist gesperrt

Die Sperre des Schweizer Luftraums wirkt sich natürlich auch auf internationale Flüge und Verbindungen aus. Wie ein Blick auf den Flight-Tracker Flightradar24 zeigt, muss derzeit der gesamte Flugverkehr einen großen Bogen um den Eigenössischen Luftraum machen. Flugzeuge, die auf dem Weg in die Schweiz sind, müssen nun auf Flughäfen im Ausland ausweichen. So wurde zum Beispiel musste der Swiss-Flug aus Dubai am Flughafen in Mailand landen, ebenso der Flug aus Johannesburg.