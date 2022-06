Schon wieder: Zahlreiche AUA-Flüge fallen aus

Die Austrian Airlines (AUA) kämpfen weiter mit Flugabsagen. Auch am heutigen Donnerstag mussten wieder mehrere Flüge gestrichen werden.

Am vergangenen Wochenende mussten knapp 100 von 700 Flügen gestrichen werden, davon waren 13.500 Passagiere betroffen. Die Fluggesellschaften kämpfen mit Personalausfällen und Personalmangel aufgrund der Corona-Pandemie. Auch am heutigen Donnerstag mussten am Flughafen Wien wieder Flüge abgesagt werden.