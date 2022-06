Am Flughafen allein gelassener

Chaos an den Flughäfen mit Gepäcksbergen und fehlenden Arbeitskräften gerade an deutschen Flughäfen sind derzeit für die Reisenden alles andere als befriedigend.

Für die Reiseveranstalter ist es jedoch beinahe nur eines von vielen Problemen, erklärt Klaus Herburger von Herburger Reisen. Es fehle schließlich in der gesamten Branche an Arbeitskräften.

Dies schlägt sich in längeren Wartezeiten in allen Bereichen am Flughafen nieder. "Man darf jetzt aber nicht wirklich ein Szenario an die Wand malen, in dem jeder verängstigt wird zu fliegen", betont Herburger. Vieles funktioniere weiterhin, es sind längst nicht alle Flugstrecken betroffen. "Grundsätzlich werden nur Flüge gestrichen, die nicht gut gebucht sind." Dies betreffe daher eher Business- als Urlaubflüge, wenn es soweit kommt. Aus Altenrhein habe er noch keine Hinweise, dass es zu Ausfällen kommen wird. Andere nahegelegene Flughäfen würden bereits gewisse Flüge zusammenlegen. Hier greifen die Reisebüros unterstützend unter die Arme, um die Unanehmlichkeiten für die Kunden möglichst gering zu halten.