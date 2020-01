Drei Jahre Haft für Bankraub in Lustenau

Unbescholtener gebürtiger Bregenzer erbeutete Ende August 20.9000 Euro. Wenige Stunden nach dem bewaffnetem Raubüberfall wurde der 21-jährige Täter in der Schweiz festgenommen.

Der 21-Jährige hat am 30. August in Lustenau einen bewaffneten Raubüberfall in der Filiale der Dornbirner Sparkasse verübt. Dabei hat der in der Schweiz wohnende Österreicher 20.900 Euro erbeutet. Der ­Räuber bedrohte kurz nach 8 Uhr zwei Bankangestellte mit einer ungeladenen Gasknallpis­tole und verlangte von ihnen Geld. Er ging jedoch selbst hinter den Schalter und packte Geld in seinen Plastiksack. Danach ergriff er in seinem Auto die Flucht.