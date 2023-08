Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

76-jährige Schwimmerin in Notlage

Eine 76-Jährige geriet beim Schwimmen am Dienstag in Notlage - sie wird auf der Intensivstation behandelt.

Alpine Tragödie am Arlberg - eine Frau und ein Mann aus Vorarlberg verunglückt

Am Dienstag ereignete sich ein tragisches Alpinunglück in St. Anton am Arlberg, bei dem zwei Personen ihr Leben verloren.