Unglaubliches Video: Mann wirft sich in Schruns auf Auto

Einsatzstichwort Verkehrsunfall mit Verletzung

Am 24. Juli 2023 wurde die Polizei Schruns zu einem angeblichen Verkehrsunfall mit Verletzung in die Außerlitzstraße gerufen. Gleichzeitig wurde auch die Rettung und ein Notarzt alarmiert. Ein Pkw habe einen Fußgänger erfasst, der im Anschluss reglos am Boden lag.