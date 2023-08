Alpine Tragödie am Arlberg - eine Frau und ein Mann aus Vorarlberg verunglückt: Was man bisher weiß

Am Dienstag ereignete sich ein tragisches Alpinunglück in St. Anton am Arlberg, bei dem zwei Personen ihr Leben verloren.

Ein tragisches Alpindrama hat sich am Dienstag in St. Anton am Arlberg ereignet. Während die genauen Umstände noch untersucht werden, stehen die Berggemeinschaft und die betroffenen Familien unter Schock.