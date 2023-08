Supercup, Teuerung und Unterstützung für Kreditnehmende

Trainer Hannes Jón Jónsson und Kapitän Dominik Schmid vom HC Hard, Arbeiterkammer-Präsident Bernhard Heinzle und Michael Alge, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, sind am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Mit dem Supercup, dem Spiel zwischen Cupsieger Alpla HC Hard und HLA-Vizemeister HC Linz, endet am Sonntag die Sommerpause im österreichischen Klubhandball. "Die Vorbereitung ist endlich zu Ende und die Liga startet wieder. Wir freuen uns riesig auf dieses Event und hoffen auf eine volle Halle in Linz", blickt Hard-Routinier Luca Raschle (32) der Partie entgegen. Hannes Jón Jónsson und Dominik Schmid sprechen bei "Vorarlberg LIVE" über das bevorstehende Spiel um den ersten Titel in der neuen Saison.

Die heimischen Banken stellen Unterstützung für Kreditnehmende in Aussicht, die aufgrund der steigenden Zinsen unter Druck geraten sind. So sollen in absehbarer Zeit bei variablen Krediten keine Mahnspesen und Verzugszinsen verrechnet werden, kündigte der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. In Einzelfällen seien auch Stundungen oder eine Verlängerung der Laufzeiten möglich. Darüber spricht Thomas Flax am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" mit dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Michael Alge.