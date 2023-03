Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Burger-Beben: McDonald's ändert den Big Mac

Er ist die Ikone des Fast Food: der Big Mac. Und an Ikonen ändert man eigentlich nichts. Aber genau das hat McDonald's jetzt getan.

Star-Psychologe und Staatssekretär in "Vorarlberg LIVE"

Am Dienstag ist der Vorarlberger Professor für praktische Psychologie DDr. Alfried Längle und ÖVP-Staatsekretär Florian Tursky zu Gast in "Vorarlberg LIVE". Die Themen: Wie es gelingt, ein gutes Leben zu führen und was der "Digital Austria Pact“ verspricht.