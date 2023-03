Star-Psychologe und Staatssekretär in "Vorarlberg LIVE"

Am Dienstag ist der Vorarlberger Professor für praktische Psychologie DDr. Alfried Längle und ÖVP-Staatsekretär Florian Tursky zu Gast in "Vorarlberg LIVE". Die Themen: Wie es gelingt, ein gutes Leben zu führen und was der "Digital Austria Pact“ verspricht.

Univ.-Prof. Dr.med.Dr.phil. Alfried Längle,

Psychotherapeut u. klinischer Psychologe

Der gebürtige Götzner Alfried Längle ist Begründer der modernen Existenzanalyse, Professor für praktische Psychologie an der HSE-Universität Moskau und Gastprofessor an der Sigmund-Freud-Universität Wien. Begehrt sind seine Vorlesungen und öffentliche Vorträge, weshalb auch die Kulturbühne Ambach am Dienstagabend bereits bis auf den letzten Platz ausgebucht ist. Längles Heimspiel steht unter dem Titel "Ein gutes Leben führen". Im Vorfeld der "Götzner Gespräche" sagt er dazu, dass das Leben nicht von allein gut würde. "Leben ist eine ständige Einladung, uns selbst an ihm zu beteiligen. Ohne uns kann es nicht gut werden, ohne dass wir uns einlassen auf es." Wie ein gutes Leben gelingen kann, verrät der Ehren-Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit Thomas Flax.

Florian Tursky, Staatssekretär (ÖVP)

Bei seinem Vorarlbergbesuch am Freitag hat Staatssekretär Florian Tursky einen "Pact" mit Gepäck: Der Bund will digitale Kompetenzen fördern und mittels der neuen Initiative entsprechende Weiterbildungsangebote der breiten Bevölkerung zukommen lassen. “Es geht darum, die Chancen der Digitalisierung für die Bevölkerung bestmöglich zu nutzen”, sagt Tursky und erläutert im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer die Inhalte des "Digital Austria Pact".

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 7. März 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Univ.-Prof. Dr.med.Dr.phil. Alfried Längle (Psychotherapeut u. klinischer Psychologe), Florian Tursky (Staatssekretär für Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation, ÖVP)

Moderation: Thomas Flax (Redakteur Vorarlberg LIVE) und Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

