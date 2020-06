Die Mohrenbrauerei und ihr Ansehen außerhalb Vorarlbergs

Die Mohrenbrauerei und ihr umstrittenes Logo sind fest in Vorarlberg verwurzelt. Rassismus-Kritik am Markenzeichen kommt zumeist aus dem umliegenden Ausland, betont die Brauerei immer wieder. Aber welche Erfahrungen machen Vertriebspartner und Lokale außerhalb Vorarlbergs?

Eine VOL.AT-Umfrage unter Vertriebspartnern in Niederösterreich und Tirol zeigt, dass Kunden in diesen Bundesländern keine Probleme mit dem Markenzeichen haben. Zumindest werden die Getränkevertriebe nicht darauf angesprochen, wie es gegenüber VOL.AT heißt. Auch beim Abholmarkt Meier Getränke in Liechtenstein gibt es keine Beanstandungen wegen des Logos.