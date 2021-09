Die Mega-Jacht von Roman Abramowitsch ist fertig

"Solaris": Rund 500 Millionen Euro soll die neue Luxus-Jacht von Roman Abramowitsch gekostet haben. Jetzt kann der russische Oligarch damit in See stechen.

Wie italienische Medien berichten wurde die Jacht von Roman Abramowitsch bereits an der Costa Smeralda vor Sardinien gesichtet. Mit Baukosten in Höhe von rund 500 Millionen Euro soll es zudem die teuerste der Welt sein, aber nicht die größte. In Bezug auf die Größe belegt die "Solaris" nur Platz 16.