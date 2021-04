Solaris: Geheime Ausfahrt mit der Superyacht von Abramowitsch

Die rund 500 Millionen Euro teure Yacht des russischen Multimilliardärs Roman Abramowitsch hat ihre erste Ausfahrt hinter sich.

Die Testfahrt der "Solaris" sollte eigentlich geheim bleiben, doch schnell machte kürzlich die Meldung die Runde und so versammelten sich zahlreiche Schiff-Fans in Bremerhaven am Ufer um einen ersten Blick auf die Megayacht zu erhaschen.