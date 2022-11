Die geheimen Gagen im "Forsthaus Rampensau"

Im "Forsthaus Rampensau" ging es bis zum Schluss heiß her. Jetzt sind wohl Informationen über die Gagen durchgesickert. Dabei soll eine Teilnehmerin bei den Dreharbeiten besonders gut verdient haben.

So viel sollen die Kandidaten verdient haben

Andere Teilnehmer, die weniger bekannt sind, sollen "nur" einen dreistelligen Betrag erhalten haben. Wer die Show freiwillig verlassen wollte, musste dafür auf einen Teil seiner Gage verzichten. "Deswegen wollte sich Promi-Friseur Josef Winkler auch unbedingt raus wählen lassen und ist nicht selber gegangen", soll Tara Tabitha kürzlich in einem Interview verraten haben.

"Unangenehme Situation"

Auf VOL.AT-Anfrage gab Maria Maksimovic an, nicht über die Gagen sprechen zu dürfen. Infos über angebliche Beträge hätte aber "alle in eine unangenehme Situation gebracht", so Maria.