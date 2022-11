"Forsthaus"-Girls posieren sexy für Body Positivity

Mit einem sexy Shooting setzen sich Maria & Co für Body Positivity ein.

Mit einem sexy Shooting setzen sich Maria & Co für Body Positivity ein. ©VN-Steurer/ATV/Instagram

Mit einem sexy Shooting setzen sich Maria & Co für Body Positivity ein. ©VN-Steurer/ATV/Instagram

Jeweils am Donnerstagabend geht es in "Forsthaus Rampensau" auf ATV hoch her. Jetzt nutzen die "Forsthaus"-Girls die Aufmerksamkeit, um auf das Thema "Body Positivity" aufmerksam zu machen.

Woche um Woche liefert das "Forsthaus Rampensau" auf ATV neue Skandale. Diese Woche gab es besonders viel Drama um Kerstin, die erst weiße Zahnpasta als Schwangerschaftstest nutzen wollte und dann wegen einer antisemitischen Äußerung hochkant rausgeworfen wurde. Auch Rebecca Rapp vergoss bittere Krokodilstränen, weil das Leben als "Promi-Tochter" von Peter Rapp so furchtbar anstrengend sei. Dass sie vor "Forsthaus Rampensau" niemand kannte, ignorierte Rapp dabei geflissentlich.

Gemeinsames Shooting

Zum Glück gibt es jetzt auch "good news": In Wien trafen sich die weiblichen "Forsthaus"-Teilnehmerinnen jetzt zum sexy Dessous-Shooting, um für "Body & Beauty Positivity" zu werben. Tenor: Jeder Körper ist schön!

Screenshot/Instagram

Beim Fototermin dabei waren Nina "Bambi" Bruckner, Sonja Plöchl, Tara Tabitha, Adriana, Maria Maksimovic, Rebecca Rapp und Cat. Nicht teilnehmen durfte Kerstin, auch Wendy Night fehlte. Auffällig: Letztere ist Nacktmodel, verdient eigentlich ihr Geld mit leicht bekleideten Shootings.

Screenshot/Instagram

Dafür hatten die anderen Mädels viel Spaß, wie zahlreiche Storys und Postings auf Instagram belegen.

Screenshot/Instagram

Besonders beliebt machte sich übrigens Marias Freund Manoel "Mano" Machinek als "Caterer": Er brachte jeder "Forsthaus"-Lady ein eigenes Glas Nutella mit.

Screenshot/Instagram

Im Anschluss ans Shooting ging es dann zur Viewing-Party der aktuellen "Forsthaus Rampensau"-Folge in den Wiener In-Club Bettel-Alm. Hier durften auch die restliche, also männliche, Besetzung dazustoßen.