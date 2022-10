Skandal im "Forsthaus Rampensau": Rausschmiss!

Unfreiwilliger Abschied: Kerstin und Scott fliegen, wie am Donnerstagabend bekannt wurde, in der fünften Folge aus der ATV-Reality-Show "Forsthaus Rampensau".

Wie diverse Medien berichten, fliegen Kerstin und Partner Scott in der fünften "Forsthaus"-Folge (Ausstrahlung am 3. November) aus der Sendung - und zwar nicht per normalem Rauswähl-Verfahren, sondern per Entscheid der Fernseh-Bosse. Das Paar wird rausgeschmissen! Der Grund: Eine antisemitische Äußerung von Kerstin. "Es gibt Themen, über die man nicht scherzt, dafür ist im 'Forsthaus Rampensau kein Platz'", erklärte ATV in einem Statement.