Traumhaft trashig: So war die erste "Rampensau"-Folge

Am Donnerstag startete Österreichs erste Promi-Reality-Show. Die erste Folge von "Forsthaus Rampensau" machte direkt klar: Hier gibt es Trash vom Allerfeinsten!

"Hier schlafen der Scott und ich, weil wir sind sexuell noch sehr aktiv, macht's euch was aus?" Diesen Satz hörten die Zuseher der "Forsthaus Rampensau"-Premiere auf ATV gefühlte hundert Mal. "Forsthaus"-Teilnehmerin Kerstin ("bekannt" aus "Teenager werden Mütter") ließ es sich nicht nehmen, absolut jedem ihre Intimsphäre auf die Nase zu binden - jedoch mit mangelndem Erfolg.

Aber: Kerstins wenig schüchternes Verhalten stellte zumindest klar, was die Zuschauer im Forsthaus erwarten dürfen, nämlich gnadenlosen Trash vom Allerfeinsten. Herrlich! Gut, dass der Rest der Truppe in die selbe Kerbe schlug. Reality-Queen Tara Tabitha zeigte ihre übliche Charaktermischung aus superzickig und lässig-sympathisch, "Tinder-King" Luis und Kumpel Lev kamen zwar in Hipster-Outfits, überzeugten dafür aber mit einer sehenswerten Kuh-Imitation.