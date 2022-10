"Forsthaus Rampensau": Jetzt geht der Wahnsinn los

Österreichs erste eigene Promi-Reality-Show startet am heutigen Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ATV - für Zündstoff ist gesorgt.

Neun "Promi"-Paare, sieben Folgen, eine Alm: Das "Forsthaus Rampensau" (angelehnt an die Heimatserie "Forsthaus Falkenau") wird Österreichs Reality-Fans in den kommenden Wochen auf Trab halten. In der ATV-Produktion ziehen 18 mehr oder weniger prominente Österreicher, jeweils als Zweierteams kämpfend, auf eine Almhütte im Kärntner Lavanttal. Live dabei ist auch Verstärkung aus dem Ländle: Insta-Starlet Maria Maksimovic kommt mit Freund Manoel, kurz "Mano", ins Forsthaus.