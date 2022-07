"Das magische Portal": Das erste Escape Spiel für Kids

"Das magische Portal" ist das zweite Outdoor Escape Spiel des "Secret Room Vorarlberg". Erstmals im Ländle gibt es auch eine eigene Kinderversion.

Spieler begeben sich auf eine spannende Fantasy Mission durch die Dornbirner Innenstadt. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder kommen ganz auf ihre Kosten. Es ist erstmals auch eine kindergerechte Version buchbar. Das iPad wird dabei zum Navigationstool: an geheimen Orten werden magische Rätsel gelöst. Ziel ist es, das Portal zu schließen und die Stadt zu retten.

Digitale und "echte" Elemente



Beim neuen Outdoor Escape Spiel kommt modernste Augmented-Reality-Technologie zum Einsatz. Spieler können so mit virtuellen Avataren sprechen und magische Truhen entdecken. Es kommen aber nicht nur digitale, sondern auch "echte" Elemente zum Einsatz. So gibt es etwa in der Dornbirner Innenstadt das Haus des Ehrenkobolds zu entdecken. Harald Geiger und sein Team vom Secret Room haben das Spiel mit viel Liebe zum Detail entwickelt.