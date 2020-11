"Mord in der Villa Dornbirn" - Detektivspiel im Lockdown

Der Secret Room Vorarlberg in Dornbirn hat ein Detektivspiel für zu Hause entwickelt. Echte Ermittler haben bei der Entwicklung mitgeholfen.

In Coronazeiten wurde der Secret Room Vorarlberg in Dornbirn kreativ: Das Team rund um Meisterrätsler Harald Geiger hat gemeinsam an am Detektivspiel "Mord in der Villa Dornbirn" getüftelt. "Wenn unsere Türen schon geschlossen sind, wollen wir unsere Kunden nicht im Stich lassen", erklärt Geiger.