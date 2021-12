Krimirätsel aus Dornbin: Diesen Fall gilt es zu lösen

Die "Crimemakers" präsentieren mit "Vermisst in Vorarlberg" ihr zweites Krimirätsel. Dieses Mal geht es um das Verschwinden eines Mädchens.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die "Crimemakers" mit "Mord in der Villa Dornbirn" ihr erstes Krimirätsel für zu Hause. Jetzt gibt es mit "Vermisst in Vorarlberg" zeitgerecht zu Weihnachten einen neuen Kriminalfall für zu Hause. Harald Geiger, seines Zeichens Geschäftsführer des "Secret Room" in Dornbirn, hat gemeinsam mit seinem Team das Spiel entwickelt. Auch zahlreiche Vorarlberger Unternehmen waren beteiligt. Mit dem ehemaligen Chef-Mordermittler Norbert Schwendinger hat auch ein echter Profi das Rätsel mit erarbeitet.