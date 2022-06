Causa Wirtschaftsbund: Was bisher passiert ist

Sie begann mit der Einbringung einer Selbstanzeige und endet - vorläufig - mit einem mehrwöchigen Krankenstand des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner: Die Causa Wirtschaftsbund. Eine kurze Chronologie.

28. März 2022: Durch eine Selbstanzeige wird ein Skandal öffentlich: Der Vorarlberger Wirtschaftsbund, Teilorganisation der ÖVP, große Summen an die Partei weitergeleitet haben, ohne diese zu versteuern. Das Geld, das an die ÖVP gegangen sein soll, soll dabei aus dem Magazin "Vorarlberger Wirtschaft" stammen, für das eine Firma Anzeigen lukrierte, an der Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler Anteile hielt.