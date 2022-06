Warum Jürgen Kessler am Wochenende im Ausland war

Verein bestätigt Informationen

Wie VOL.AT aus Vereinskreisen bestätigt wurde, war der wegen der Inseratenaffäre schwer in Bedrängnis stehende Wolfurter (es gilt die Unschuldsvermutung, Anm. d. Red.) am vergangenen Wochenende – just nach dem U-Ausschuss – als Begleitperson bei einem Nachwuchsturnier in Zutphen in den Niederlanden dabei. Von 3. bis 5. Juni 2022 zeigten dort Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Nationen bei einer Mini-Weltmeisterschaft ihr Können. Darunter auch Kinder aus der Heimatgemeinde des im Visier stehenden Funktionärs.