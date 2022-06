Wallner weist Vorwürfe vor U-Ausschuss erneut zurück

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss die Vorwürfe in der Inseratenaffäre abermals zurückgewiesen.

Er habe niemals für die Vornahme eines Amtsgeschäfts eine Gegenleistung eingefordert, so Wallner: "Das entspricht nicht meinem Stil und meiner Amtsführung." Die Sitzung dauerte insgesamt elf Stunden lang und war von zermürbenden Geschäftsordnungsdiskussionen geprägt.

Er habe sich mehrfach in der Causa geäußert, in der es Klärungsbedarf auf drei Ebenen gebe, erklärte Wallner. Zum einen existierten offene rechtliche Fragen zur Steuer- und Finanzprüfung, zweitens müssten inhaltliche Fragen für die Zukunft geklärt werden und drittens seien moralische Fragen zu beantworten.

"Hoher moralischer Maßstab"

Er habe jedenfalls seine politischen Funktionen immer im Bewusstsein eines "hohen moralischen Maßstabs" ausgeübt. Zudem verwies Wallner auf die in die Wege geleitete Prüfung "sämtlicher Geschäftsablaufe" der Jahre 2016 bis 2021 der ÖVP-Teilorganisation durch eine Steuerberatungskanzlei. Dabei soll auch das interne Kontrollsystem überprüft und konkrete Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden. Ein Ergebnisbericht sei in den nächsten Wochen zu erwarten.

all

all

self

self

Wallner betonte abermals, dass die Ermittlungen der WKStA gegen ihn auf Zeitungsberichten über eine "anonyme Anschuldigung" basierten. Er werde diese im Ermittlungsverfahren "in aller Deutlichkeit" widerlegen. Auch stellte Wallner "klar", dass er keinerlei Funktion im Wirtschaftsbund ausübe und operativ über keine Einsichtsrechte oder Eingriffsmöglichkeiten verfüge.

Bezüglich seines Handy- bzw. Tablettauschs blieb Wallner bei seiner bisherigen Rechtfertigung eines Routinevorgangs. Eine Löschung habe er nicht veranlasst. Zum Projekt "Ballhausplatz", mit dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Macht kam, habe er keine Wahrnehmungen, so Wallner auf eine entsprechende Frage. "Den Begriff kenne ich aus den Medien, persönlich sagt er mir nicht viel." Den Plan von Kurz habe er nicht gekannt. Auch wisse er nichts von sogenannten "Spendenrallyes" in Vorarlberg.