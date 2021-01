Causa Matt: Neos beantragen U-Ausschuss

Die Feldkircher Neos lassen in der Causa Covid-19-Impfung des Bürgermeisters nicht locker.

In der Stadtratssitzung am Montag um 17 Uhr werden die Feldkircher Neos einen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses stellen. Dieser Ausschuss soll den ungeklärten Fragen rund um die Impfung nachgehen. Für Dr. Mathias Scheyer sind unter anderem folgende Fragen noch nicht geklärt:

Aus Sicht der Neos könne ohne vollständige Aufklärung nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Georg Oberndorfer erklärt: "Seit zehn Jahren hat kein Thema die Feldkircher Öffentlichkeit so stark bewegt wie diese Causa. Wir wissen aus leidvoller Erfahrung, wie belastend es für die Politik sein kann, wenn in so einem Fall kein offizieller Schlusspunkt gesetzt wird."