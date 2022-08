Boss der Hells Angels: Brandanschlag auf seine Bar

Rockerboss Frank Hanebuth geht von einem gezielten Brandanschlag auf sein Etablissement aus.

Brandanschlag auf die Bar "Sansibar" in Hannover: Rocker-Boss Frank Hanebuth (57) verfolgte vor Ort - mit einer Krücke in der Hand und auf einem Stuhl sitzend - die Löscharbeiten, wie zuerst "Bild" berichtete.

Augenzeugen

Boss des Ex-Charters der Hells Angels in Hannover

Die Steintor-Bar gehört Frank Hanebuth, der der Boss des aufgelösten Hells Angels Charters in Hannover ist und zu den mächtigsten Rockern in Europa gehört. Hanebuth wurde vor wenigen Tagen angeblich an der Hüfte operiert und betreibt in dem Rotlichtviertel in Hannover ein Bordell.