Bludenzer Wahlkampf von Beschuldigungen geprägt

Seit der SPÖ-Bürgermeisterkandidat Mario Leiter das Projekt Hirschengarten präsentiert hat, spitzt sich der Bludenzer Wahlkampf zu. Die ÖVP, allen voran Noch-Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Stadtrat Christoph Thoma, schießen nun scharf zurück.

Wie die " NEUE " in ihrer Ausgabe vom Freitag berichtet, besteht der Bludenzer Wahlkampf derzeit aus gegenseitigen Beschuldigungen.

Vier Themen streichen der noch amtierende Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Stadtdrat Christoph Thoma von der ÖVP in ihrer Kritik an Leiter hervor: Das Projekt Hirschengarten, die Regio Walgau, das Ärztezentrum und die Stadtentwicklung.

Projekt Hirschengarten

Regio Walgau

"Bludenz zur Chefstadt im Walgau machen", wie es Leiter formuliert hatte, sei widersprüchlich zur Regio Walgau, wo alle Gemeinden gleich wichtig seien. Den Ausdruck "Chefstadt" nehme er gerne zurück, so Leiter. Viele würden eine gewichtige Stimme der Bezirkshauptstadt in der Regio Walgau aber begrüßen. Der Bürgermeister habe einen Beitritt aber immer abgelehnt.

Ärztezentrum

Zankapfel neues Ärztezentrum: Die ÖVP will keine Zweiklassenmedizin. Das Projekt halte man für eine gute Sache, allerdings seien derzeit zu viele Wahlärzte im Ärztezentrum involviert.

Die Sachlage habe sich geändert, meint Leiter. Es wären mittlerweile mehrere Kassenärzte mit an Bord, so wie man es gemeinsam in der Stadtvertretung beschlossen habe. Er würde es zudem begrüßen, wenn das geplante Primärversorgungszentrum ein Teil des neuen Ärztezentrums werde.