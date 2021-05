Bio-Lebensmittel: Großer Stellenwert in Gesellschaft

BIO Austria Geschäftsführer Manuel Kirisits-Steinparzer war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in Vorarlberg steigt. Trotz Lockdown nahm der Abhof-Verkauf und Bestellung von Bio-Kisten im letzten Jahr stark zu. Chancen für regionale BIO-Produkte gibt es aber noch in der Gemeinschaftsverpflegung, wie Kindergärten, Schulen und. Welche Ziele außerdem im Fokus stehen, erzählt Manuel Kirisits-Steinparzer, Geschäftsführer von BIO Austria und BIO Austria Vorarlberg am Dienstag in "Vorarlberg LIVE".