"Polizei muss Befehls- und Zwangsgewalt anwenden"

Die Aggression gegenüber Beamten steigt stetig an, wie Polizei-Gewerkschafter Manuel Preiß in "Vorarlberg LIVE" berichtet.

Erst am Dienstagmittag wurde ein Video veröffentlicht, welches die Festnahme einer Dame am Bregenzer Hafen zeigt. Diskutiert wird dabei, ob das Verhalten der Polizisten verhältnismäßig sei. Derartige Videos gerieten in den vergangenen Monaten mehrfach in Umlauf, zeigen jedoch nur eine Seite, wie Polizist Manuel Preiß am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" zu bedenken gibt.