Bregenz: Polizeieinsatz am Pier läuft aus dem Ruder

Auf einem VOL.AT zugespielten Video wird eine Frau nach einer hitzigen Diskussion mit der Exekutive an der Bregenzer Seepromenade festgenommen. Ob die Amtshandlung verhältnismäßig war, klärt nun das Gericht.

Eine panisch schreiende junge Joggerin wird von zwei Beamten auf den Boden gedrückt und festgenommen. Daneben stehen ein Kind und mehrere Passanten, die Zeugen des schockierenden Vorfalls werden. Zugetragen hat sich die dramatische Situation vergangenes Wochenende in der Bregenzer Hafenpromenade. Laut Olivia Lerch, Anwältin der betroffenen Frau, habe sie zwar lautstark mit den Exekutivkräften diskutiert, die Form der Amtshandlung sieht sie in diesem Fall aber nicht als verhältnismäßig an. Zumal die Betroffene im Begriff gewesen sei, den Schauplatz zu verlassen.