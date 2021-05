Bayern öffnen Grenze, BIO und Übergriffe auf Polizisten

Lindauer Landrat Elmar Stegmann, BIO Austria Geschäftsführer Manuel Kirisits-Steinparzer und Manuel Preiß von der Polizei-Gewerkschaft heute im Gespräch mit Pascal Pletsch um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Manuel Kirisits-Steinparzer, Geschäftsführer BIO Austria und BIO Austria Vorarlberg

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in Vorarlberg steigt. Trotz Lockdown nahm der Abhof-Verkauf und Bestellung von Bio-Kisten im letzten Jahr stark zu. Chancen für regionale BIO-Produkte gibt es aber noch in der Gemeinschaftsverpflegung, wie Kindergärten, Schulen und. Welche Ziele außerdem im Fokus stehen, erzählt Manuel Kirisits-Steinparzer, Geschäftsführer von BIO Austria und BIO Austria Vorarlberg heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Elmar Stegmann, Landrat Lindau

Wie geht es unseren deutschen Nachbarn? Hat die Gastronomie in Lindau geöffnet? Wenn am 19. Mai die nationalen Öffnungsschritte in Kraft treten, ist dann ein Tagesausflug nach Lindau möglich, oder muss man weiterhin die Quarantänepflicht einhalten? Über diese und mehr Fragen redet der Lindauer Landrat Elmar Stegmann heute mit Pascal Pletsch in „Vorarlberg LIVE“.

Manuel Preiß, Mitglied der Landesleitung der Polizeigewerkschaft Vorarlberg

Mit der Corona-Pandemie steht auch die Polizei in den letzten Monaten einerseits verstärkt unter Druck, andererseits aber auch stärker im Fokus, speziell bei den Demonstrationen zu den Corona-Maßnahmen. Polizeigewerkschafter Manuel Preiß spricht über Anfeindungen und Übergriffe gegen Polizeibeamte, die immer öfter auftauchenden Videos von Festnahmen und was er in diesem Zusammenhang zu Bodycams für Polizisten hält.

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Elmar Stegmann (Landrat Lindau), Manuel Kirisits-Steinparzer (Geschäftsführer BIO Austria und BIO Austria Vorarlberg), Manuel Preiß (Polizist,Mitglied der Landesleitung der Polizeigewerkschaft Vorarlberg)

Moderation: Pascal Pletsch (VOL.AT Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.