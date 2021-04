Vorarlberg: Festnahme bei Ausreisekontrolle

Eine Ausreisekontrolle am Sonntag am Bödele endete in einer Festnahme.

Ein 69-jähriger Mann kam am Sonntag um 17.30 Uhr am Bödele zu Fuß zum Kontrollpunkt Losenpass. Dort wurde er von zwei Beamten kontrolliert. Der 69-Jährige weigerte sich, sich auszuweisen und eine „negative“ COVID-Testung vorzuweisen. Entgegen der Aufforderung der Beamten versuchte er, den Kontrollpunkt zu passieren.

Bei der Kontrolle (Identitätsfeststellung) wurde der 69-Jährige aggressiv und ging tätlich gegen die Beamten vor, weshalb er festgenommen werden musste. Nach erfolgten Abklärungen und ärztlicher Versorgung (Hautabschürfung) wurde der leicht alkoholisierte Mann wieder frei gelassen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.