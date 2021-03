Tumulte mit Polizei auf Corona-Demo in Bregenz

Rund 300 Demonstranten protestierten am Sonntagnachmittag in Bregenz gegen die Corona-Gesetze. Die Stimmung am Kornmarktplatz war teils sehr aufgeheizt.

In der Bregenzer Innenstadt wurde am Sonntagnachmittag lauthals demonstriert. Zu Beginn der Demonstration versammelten sich die rund 300 Teilnehmer am Kornmarktplatz. Danach marschierten diese mit Österreich-Fahnen und Transparenten durch die Bregenzer Innenstadt. Um zuletzt wieder am Ausgangspunkt, dem Kornmarktplatz, anzukommen. Hier gab es mehrere Redner-Kundgebungen. Die Demonstration dauerte von ca. 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Tumulte mit Polizei bei Corona-Demo in Bregenz © Ronald Vlach / VOL.AT

Folgende Redner sprachen auf der Demo in Bregenz

Dr. med. Konstantina Rösch

Dr. Roman Schiessler

Jonathan, Gaul

Ulrich Gabriel

Aufruf zum Widerstand

Die Stimmung am Kornmarktplatz war teils sehr aufgeheizt. Viele Demonstranten trugen keine Masken, die Polizei musste etliche Bußgelder verteilen. Bei einer der Reden wurde zum Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen aufgerufen. Die Polizeibeamten, die den Appell hörten, reagierten rasch und zogen sich deeskalierend in den Hintergrund zurück.

Selbst als die Veranstaltung zu Ende war, blieb die hitzige Stimmung. Beim Nachhauseweg gerieten einige Demonstranten ein weiteres Mal mit der Polizei aneinander.

Letztlich verliefen die Tumulte glimpflich. Eskalationen wie in Wien gab es in Bregenz keine.