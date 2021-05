Bayern öffnet die Grenzen - Das sagt Landrat Stegmann

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und hat über die Grenzöffnungen für den "kleinen Grenzverkehr" zwischen Bayern und Österreich gesprochen.

Landrat Stegmann schildert im Gespräch mit Pascal Pletsch, wie die aktuelle Corona-Situation im benachbarten Bayern aussieht, und was man bei Ausflügen ins benachbarte Lindau ab Mittwoch noch beachten muss.

"Es wächst wieder zusammen, was zusammen gehört", freut sich Landrat Elmar Stegmann über die am Mittwoch bekannt gewordene Öffnung der Grenzen.

Die Gastronomie hat in Bayern in Außenbereichen geöffnet, der Einzelhandel darf ebenso öffnen wie der Lebensmittelhandel. Für alle Bereiche gelten in Bayern Test- oder Impfpflicht, Beschränkungen der Kundenzahl bzw. Click & Collect.