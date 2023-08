"Barbie"-Trend extrem: Bestattungsunternehmen verkauft "Barbie"-Särge

"Barbie" ist Trend. Der Film über die Plastikpuppe hat einen großen Hype ausgelöst. Dieser nimmt nun skurrile Ausmaße an: Ein Bestattungsunternehmen bietet jetzt auch "Barbie"-Särge an.

Life in plastic, it's fantastic? In El Salvador kann man jetzt auch über den Tod hinaus das Leben als "Barbie"-Fan zelebrieren. Denn ein Bestattungsunternehmen verkauft pinkfarbene Metallsärge mit "Barbie"-Motiven. Bei den Kunden soll das gut ankommen.