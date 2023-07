Von "Hot Wheels" bis "Uno": Kommen nach "Barbie" weitere Spielzeug-Filme?

Seit letzter Woche läuft "Barbie" im Kino. Nun will Spielzeugkonzern Mattel wohl nachlegen und plant weitere Verfilmungen. Nach der Plastikpuppe könnten bald noch andere Spielsachen zum Leben erweckt werden.

Der "Barbie"-Film von Greta Gerwig (39) mit Margot Robbie (33) in der Hauptrolle ist ein durchschlagender Erfolg: Bereits am ersten Wochenende spielte er allein in den USA 155 Millionen US-Dollar ein (140 Millionen Euro). Spielzeugunternehmen Mattel, dem "Barbie" gehört, scheint bereits weitere Filme zu planen. Laut "Variety" soll der amerikanische Spielzeughersteller, besonders CEO Ynon Kreiz, ein ganzes Spielzeug-Filmuniversum schaffen wollen: Rund vierzehn Filme seien in konkreter Planung. "Erfolgreiche Filme eignen sich für mehr Filme. Unser Ziel ist es, Film-Franchises zu schaffen", erklärte Ynon Kreiz.

Von "Hot Wheels" bis "Uno"

Gibt es eine "Barbie"-Fortsetzung?

Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig scheint aber wohl im Moment nicht an eine Fortsetzung zu denken. In einem Interview mit der "New York Times" erklärte sie: "Im Moment ist das alles, was ich habe. [...] Am Ende eines jeden Films fühle ich mich so, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und als hätte ich alles getan, was ich jemals tun wollte. Ich will niemandes Traum zunichtemachen, aber ich selbst bin im Moment völlig am Nullpunkt." Ob Gerwig auch in eine mögliche Fortsetzung von "Barbie" involviert sein wird, ist also unklar.