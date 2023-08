Barbie sei Dank: Pinke und rosa Bikinis sind der Renner

Candy Ken hat es schon immer gewusst und jetzt grassiert das Pink-Fieber auf der Welt: Promis surfen auf der Barbie-Trendwelle!

Ist Ihre Welt auch gerade in Rosa und Pink getaucht? Dann seien Sie versichert, Sie sind nicht allein! Diese gewagte Farbe ist zurzeit absolut omnipräsent. Verantwortlich dafür sind die Farb-Gurus von Pantone, die das leuchtende "Viva Magenta" als Trendfarbe des Jahres 2023 proklamiert haben, sowie das Barbie-Fieber, ausgelöst durch den brandneuen "Barbie"-Kinohit, über den gerade jeder spricht!

Barbie-Wahnsinn geht auch im Urlaub weiter! Der Barbie-Trend hält bei den aktuellsten Bademoden Trends Einzug, wie die ersten Fotos der urlaubsfreudigen Promis beweisen. Die glamouröse Heidi Klum wurde auf Sardinien in einem Zweiteiler gesichtet, der auch Barbie selbst begeistert hätte. Der in Rosa und Weiß gestreifte Triangel-Bikini wurde von dem 50-jährigen Supermodel mit einer rosaroten Bluse für ihren Strandspaziergang kombiniert. Und Kim Kardashian hat den Trend längst kommen sehen und sich schon vor dem Kinostart in Pink gezeigt.