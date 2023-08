Auf "ländleimmo" gibt es Barbies Haus zur Miete

Auf "ländleimmo" steht ein originalgetreues Barbie-Traumhaus zur Miete. Doch was steckt dahinter?

Wer hat als Kind nicht davon geträumt, einmal in einem echten Barbie-Traumhaus zu leben? Laut einer aktuellen Anzeige auf der Immobilienplattform "ländleimmo" steht ein originalgetreues Barbie-Haus in Lochau zur Vermietung bereit.

So sieht die Anzeige auf "ländleimmo" aus.

So sieht die Anzeige auf "ländleimmo" aus. ©Screenshot

So sieht die Anzeige auf "ländleimmo" aus. ©Screenshot

Dancefloor, Pool und Rutsche

"Willkommen im traumhaften Pink Paradise", lautet die herzliche Begrüßung. "Da Ken und ich den Sommer am Beach verbringen werden, stelle ich mein (und Kens) Traumhaus zu Verfügung", heißt es in der Objektbeschreibung. Dem zukünftigen Mieter wird einiges geboten: ein Pool der Superlative, ein großer Dancefloor, eine Rutsche, die alle Stockwerke verbindet, und natürlich viel Platz für all deine "Barbie-Freunde". Besonders hervorgehoben wird der begehbare Kleiderschrank, der jedes Modeherz höherschlagen lässt.