Bankomatsprengung: Alarmierende Welle erreicht jetzt auch Vorarlberg

Alarmzeichen: Ein Welle der Bankomatensprengungen erreicht erneut Vorarlberg. Was man weiß und was nicht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden die Einwohner von Hohenweiler von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter sprengten einen Bankomaten der Raiffeisenbank in der Leiblachtalgemeinde. Dieser Akt markiert ein besorgniserregendes Phänomen, das in der Schweiz und anderen europäischen Regionen bereits seit einiger Zeit beobachtet wird. Es ist aber auch in Vorarlberg nicht der erste Fall.