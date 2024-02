Großeinsatz nach Bankomaten-Sprengung in Hohenweiler

Videos:

Was Anrainer über den Vorfall berichten

Anrainer berichten gegenüber VOL.AT, dass sie einen "Tatsch" gehört haben und dadurch aufgewacht sind. Eine Anrainerin erzählt, dass sie und ihr Partner zuerst an ein Hochzeitsschießen gedacht hätten. Dann habe sie ein Auto wegrasen gehört. "So blöd möchte ich mal fünf Minuten sein und in so einem Kaff eine Bank überfallen", meint die Anrainerin. Eine andere Anwohnerin meint: "Bei uns im Haus hat niemand was gehört. Wir haben tief geschlafen. Mitbekommen haben wir es erst am Morgen um fünf Uhr, als wir aufgestanden sind - und das, obwohl wir das Fenster offen hatten."