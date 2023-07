Arbeitsverhinderung durch Unwetter – Keine Sorge um Ihr Gehalt!

ÖGB Vorarlberg informiert: Gesetzlich geregelte Entgeltfortzahlung in Katastrophenfällen

Arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Einfach daheim bleiben können Arbeitnehmer:innen nicht. „Die Arbeitnehmer:innen müssen alles Zumutbare unternehmen, um den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen. In diesem Fall können Arbeitgeber:innen eine Verspätung oder das Fernbleiben auch nicht zum Anlass für eine Entlassung nehmen. Der/die Arbeitgeber:in muss jedoch vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden“, ergänzt Ganahl. Anlass für eine Entlassung ist in diesem Fall eine Verspätung oder das Fernbleiben vom Arbeitsplatz also nicht. „Wenn Kindergarten oder Spielgruppe geschlossen bleiben und ich keine andere Möglichkeit für die Kinderbetreuung habe, kann ich von der Arbeit fernbleiben. Auch in diesem Fall brauchen Beschäftigte keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten“, so Ganahl.