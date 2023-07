Ein Defekt an der Heupresse dürfte der Auslöser gewesen sein.

Flächenbrand in Lustenau nach Defekt an Heupresse

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Heupresse ist es am Dienstagnachmittag in Lustenau zu einem Flächenbrand gekommen.

Am Dienstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand an der Schmitterstraße (L45) in Lustenau gerufen.

Defekt an Heupresse

Es dürfte ein technischer Defekt an einer Heupresse gewesen sein, der den Flächenbrand auf dem Feld ausgelöst hatte.

Die Maschine wurde durch das Feuer stark beschädigt, mehrere Quadratmeter des Feldes brannten ab.

Nach ersten Informationen wurde niemand durch den Vorfall verletzt.

Für die Löscharbeiten waren nicht nur Einsatzkräfte der Feuerwehr im vor Ort, auch der Polizeihubschrauber Libelle unterstützte den Einsatz.