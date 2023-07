Teile des Feldes an der L45 brannten.

Teile des Feldes an der L45 brannten. ©VOL.AT/Ronny Vlach

Feld in Flammen - Defekt löst Flächenbrand aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Heupresse ist es am Dienstagnachmittag in Lustenau zu einem Flächenbrand gekommen.

Am Dienstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand an der Schmitterstraße (L45) in Lustenau gerufen.