Anklage wegen Amtsmissbrauchs nach Misswirtschaft in Fußach

Nachdem der Vorarlberger Landesrechnungshof (LRH) 2021 in der Gemeindeverwaltung in Fußach (Bez. Bregenz) grobe Mängel und Misswirtschaft aufdeckte, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun Anklage erhoben.

Anklage eingebracht

Weitere Verfahren könnten folgen

Prüfbericht für die Jahre 2016 bis 2019 fiel verheerend aus

"Grundlegende Prinzipien missachtet"

Zur Organisation der Gemeinde stellte der Rechnungshof fest, dass "grundlegende Prinzipien einer transparenten, nachvollziehbaren und rechtskonformen Verwaltung missachtet wurden, sei es aus Unkenntnis oder Überforderung, teilweise sogar bewusst". Die Liste der Mängel war lang: Personalakten waren unvollständig oder fehlten, Beschäftigte wurden nicht bei der Sozialversicherung gemeldet oder per Wertgutschein bezahlt, zur Prüfung nötige Unterlagen wurden privat oder gar nicht aufbewahrt. Dazu kamen hohe Summen für Überstunden, die sich der Finanzleiter zusätzlich zu seinem bereits mit großzügigen Zulagen ausgestatteten Gehalt selbst ausbezahlte. Der Mann, der laut LRH über Jahre ohne jede Kontrolle agieren konnte, habe praktisch an jedem Wochentag Überstunden geschrieben, auch an Sonn- und Feiertagen, halben Urlaubstagen oder Tagen mit einer Krankmeldung. Die Staatsanwaltschaft nahm in der Folge Ermittlungen auf.

Verwaltung sei nach dem Wechsel am Boden gelegen

Der heutige Fußacher Bürgermeister Peter Böhler sprach gegenüber der APA am Freitag von einem "Knochenjob", den er im Herbst 2020 übernommen hatte. Die Verwaltung sei nach dem Wechsel am Boden gelegen, viele Mitarbeitende hätten die Gemeindeverwaltung verlassen. Man sei nun aber auf gutem Weg, die 46 Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen. "Es hat uns extrem beschäftigt, das aufzuarbeiten. Die Mängel sind jetzt behoben", so Böhler am Freitag, "Wir haben aber weiter große Löcher in den Akten, und das wird auch so bleiben." Man habe sich intensiv und erfolgreich bemüht, jenes Wertpapier, das 2019 in Panik verkauft wurde und den größten Einzelverlust verursacht habe, von der Bank mit dem OK des LRH um einen Cent zurückzukaufen. Nun sehe es danach aus, dass das damalige Trash-Papier eventuell doch noch werthaltig sein könnte. Man bemühe sich also auf allen Fronten um Schadensbegrenzung. So werde sich die Gemeinde auch als Privatkläger beim Gerichtsverfahren anhängen, kündigte Böhler an.