Gemeinde Fußach tätigte illegale Finanzgeschäfte

Der Vorarlberger Landes-Rechnungshof (RH) hat in der Gemeinde Fußach "langjährige Versäumnisse" und ein "Kontrollversagen" festgestellt.

Gemeindeorgane hätten mehrfach ihre Zuständigkeit überschritten, teilweise seien Rechtsvorschriften wissentlich verletzt worden. Auch unzulässige, risikoreiche Veranlagungen in Millionenhöhe wurden vorgenommen, so RH-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr. Sie empfahl die Prüfung rechtlicher Schritte.

Unzulässige Ankäufe

Laut Eggler-Bargehr sind in Fußach sogar Tilgungen laufender Fremdwährungskredite ausgesetzt und die dafür bestimmten Mittel für spekulative Ankäufe verwendet worden. Der Finanzleiter habe die Transaktionen eigenständig durchgeführt und habe im Herbst 2019 den gesamten Wertpapierbestand in Höhe von 8,5 Mio. Euro im Alleingang veräußert. Mit den im Prüfzeitraum gehaltenen Wertpapieren sei so ein Verlust von 1,8 Mio. Euro realisiert worden. Insgesamt errechne sich seit dem Jahr 2004 zwar ein positives Veranlagungsergebnis. Allerdings habe sich die Nettorendite trotz hohen Risikos nur auf Höhe der Inflation bewegt. "Außerdem wurde für Kapitalerträge der Gemeinde zu Unrecht keine Steuer abgeführt, was nun nachgeholt werden muss", stellte die RH-Direktorin fest. Dann werde die reale Rendite negativ sein. Auch die Rolle der Hausbank hinterfragte Eggler-Bargehr. Aus ihrer Sicht sind vonseiten der Gemeinde rechtliche Schritte zu prüfen und einzuleiten.

"Grundlegende Prinzipien missachtet"

Zur Organisation der Gemeinde stellte der RH fest, dass "grundlegende Prinzipien einer transparenten, nachvollziehbaren und rechtskonformen Verwaltung missachtet wurden, sei es aus Unkenntnis oder Überforderung, teilweise sogar bewusst". Die Prüfung habe gezeigt, dass wichtige Aufgaben in der Personalverwaltung nicht zufriedenstellend erledigt wurden. "Neben unvollständigen Personalakten und Mängeln bei Dienstverträgen fiel auf, dass einzelne Beschäftigte nicht bei der Sozialversicherung angemeldet oder mittels Wertgutscheinen bezahlt wurden", kritisierte Eggler-Bargehr. In der Gehaltsverrechnung habe der Finanzleiter ohne Kontrolle agiert und habe sich zusätzlich zu seinem bereits mit großzügigen Zulagen ausgestatteten Gehalt weitere hohe Summen für Überstunden ausbezahlt. Der Mann habe praktisch an jedem Wochentag Überstunden geschrieben, auch an Sonn- und Feiertagen, halben Urlaubstagen oder Tagen mit einer Krankmeldung. So seien pro Jahr zwischen 1.000 und 2.200 Überstunden zusammengekommen.