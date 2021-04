Fussach hat einen neuen Amtsleiter

Ein wertschätzendes und positives Miteinander und die Gestaltung einer modernen Verwaltung sind dem neuen Gemeindesekretär von Fußach, Mag. Markus Baldauf, ein großes Anliegen.

Der neue Amtsleiter Mag. Markus Baldauf (Jg. 1975) ist in Fußach kein Unbekannter. Der Finanz- und Managementexperte ist einst in Fußach aufgewachsen, hat hier als Jugendlicher Badminton und Fußball gespielt und ist erst kurz vor seiner Matura aus der Seegemeinde weggezogen. Das JUS-Studium absolvierte Markus Baldauf erfolgreich in Linz. Viel Erfahrung holte sich der nun in Rankweil wohnhafte Jurist im Bankenbereich. U.a leitete er die Harder Filiale der Sparkasse Bregenz und hatte mehrere Jahre die Gebietsleitung der BAWAG PSK inne. Zuletzt war er bei der Generali-Versicherung im Bereich der betrieblichen Vorsorge tätig. Heute noch schult er als Experte in der VHS Götzis angehende Versicherungsfachkräfte.